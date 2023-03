Cybersicherheit: Rheinland-Pfalz und BSI kooperieren enger

Netzwerkkabel in einem Rechenzentrum. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Im Kampf gegen Cyberangriffe arbeiten das Land Rheinland-Pfalz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) künftig noch enger zusammen. Der rheinland-pfälzische Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) und BSI-Vizepräsident Gerhard Schabhüser unterzeichneten am Donnerstag in Mainz eine entsprechende Kooperationsvereinbarung, wie das Digitalisierungsministerium mitteilte.

Mainz - Rheinland-Pfalz hatte bereits im Jahr 2017 eine erste Vereinbarung mit dem BSI getroffen und war seinerzeit das erste Bundesland mit einer verbindlichen Kooperation mit der Bundesbehörde gewesen. Nun soll diese Zusammenarbeit noch enger werden, wie Minister Schweitzer erklärte. „Den Bedrohungen aus dem Cyber-Raum können wir nur gemeinsam begegnen“, sagte er. Schabhüser nannte den Abschluss der jüngsten Vereinbarung ein starkes Zeichen, „gerade bei der derzeitigen aktuellen Bedrohungslage“.

Zu welchen Problemen Cyberangriffe führen können, hatte in Rheinland-Pfalz etwa die Attacke auf die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises gezeigt. Kriminelle erlangten im Oktober vergangenen Jahres Zugriff auf die IT-Systeme des Kreises und veröffentlichten Daten im Darknet. Im Umgang mit den Folgen dieser Attacke hatte der Kreis auch auf BSI-Spezialisten zurückgreifen können. Mitte Januar hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, auf einen Wiederbeginn des Normalbetriebs zwischen Mai und Juli zu hoffen. dpa