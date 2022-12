Darts-Profi Soutar: An Weihnachten als Feuerwehrmann

Alan Soutar feiert seinen Sieg. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Die dreitägige Weihnachtspause bei der Darts-WM nutzte der Schotte Alan Soutar für seinen normalen Job als Feuerwehrmann. „Für mich ist Weihnachten keine Zeit, in der ich mich zurücklehne. Ich muss in dieser Zeit arbeiten, und das ist gut so, mir macht das Spaß“, sagte Soutar im Interview des Nachrichtenportals ntv.de. Der 44-Jährige trifft am Freitag (15.

London - 00 Uhr/Sport1 und DAZN) im WM-Achtelfinale auf den letzten deutschen Vertreter Gabriel Clemens.

Seit 18 Jahren arbeitet Soutar nach eigenen Angaben als Feuerwehrmann. „Ich habe meine Freunde bei der Feuerwehr. Es ist überhaupt kein Problem, dass alles unter einen Hut zu bringen“, sagte der Schotte, der bei diesem Turnier bereits überraschende Siege gegen Daryl Gurney aus Nordirland und den Niederländer Danny Noppert eingefahren hat.

Clemens wäre der erste deutsche Profi, der bei einer WM das Viertelfinale erreicht. Der 39 Jahre alte Saarländer gilt als leichter Favorit. Zur Ausgangslage sagte Soutar: „Gabriel spielt nicht gerne gegen mich. Natürlich ist er Favorit, er steht in der Rangliste höher als ich. Aber der Favorit gewinnt nicht immer.“ dpa