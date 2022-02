Das Pfalztheater wagt in neuer Spielzeit den „Auf.Um.Bruch“

Der Eingang des Pfalztheaters in Kaiserslautern. © picture alliance /dpa/Archivbild

Mit dem dynamischen Motto „Auf.Um.Bruch“ geht das Pfalztheater Kaiserslautern in die Spielzeit 2022/23. Auf dem Programm stehen sowohl Klassiker wie Wagners „Tannhäuser“ als auch etwa das „Woyzeck“-Musical in der Version von US-Sänger Tom Waits und das inklusive Tanzprojekt „Aditu“ für Gehörlose. Das teilte das Theater am Dienstag mit. Das Motto bezieht sich unter anderem auf den für Sommer 2022 angekündigten Abgang von Intendant Urs Häberli.

Kaiserslautern - Danach übernimmt vorerst ein Interimsdirektorium. Unter den geplanten Premieren ist auch die Inszenierung „Ein Mann seiner Klasse“ nach dem Buch des in Kaiserslautern geborenen Autoren Christian Baron.

Bei einer digitalen Pressekonferenz stellte sich am Dienstag das Interimsdirektorium aus Daniele Squeo und Daniel Böhm (Künstlerische Direktoren), Simone Grub und Tanja Hermann (Betriebsdirektorinnen) sowie Stefanie Niedermeier (Kaufmännische Direktorin) vor. Squeo gab dabei die Umbenennung des Orchesters des Pfalztheaters in Pfalzphilharmonie Kaiserslautern bekannt. Der Name stehe für „das Selbstbewusstsein und die Qualität des Klangkörpers“. dpa