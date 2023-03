Debeka-Versicherungsgruppe präsentieren Bilanz

Die Debeka-Versicherungsgruppe ist nach eigenen Angaben trotz der hohen Inflation und des Ukraine-Krieges weiter auf Wachstumskurs. Sie legt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) am Stammsitz in Koblenz ihre Geschäftszahlen des vergangenen Jahres vor. „Bei der privaten Altersvorsorge haben wir einen leichten Rückgang erlebt, aber weniger stark als die gesamte Branche“, sagte ein Debeka-Sprecher.

Koblenz - Viele Bürger fühlten sich angesichts der hohen Teuerungsrate unter Druck.

2021 war das Unternehmen nach eigenen Angaben in allen Bereichen mit insgesamt neun Prozent deutlich stärker als die gesamte Branche in Deutschland mit rund einem Prozent gewachsen. Die bereits 1905 gegründete Debeka ist ein genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit traditionell vielen Beamten unter ihren Millionen Mitgliedern. Sie ist nach eigenen Angaben eine der größten deutschen Versicherungsgruppen und Marktführer in der privaten Krankenversicherung. dpa