Demonstranten fordern Schließung der US-Airbase Ramstein

Eine Maschine der United States Air Force rollt auf der US-Air Base Ramstein zum Start. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Rund 2500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen die US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein protestiert. Die Auftakt- und die Abschlusskundgebung verliefen genauso friedlich wie der Fußmarsch in Richtung des Stützpunktes, wie die Polizei mitteilte. Das Motto der Demonstration lautete „Airbase Ramstein schließen - Ami go home“.

Ramstein - Die Polizei sprach von „Aktivisten aus verschiedenen Bereichen“. Die Versammlung endete den Angaben zufolge gegen 16.00 Uhr. dpa