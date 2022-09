Deutlich weniger Aufträge für die Industrie im Juli

Die Auftragslage der rheinland-pfälzischen Industrieunternehmen hat sich deutlich verschlechtert. Im Juli 2022 lagen die Aufträge bereinigt um 9,5 Prozent unter denen im Vormonat, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag auf der Basis vorläufiger Werte mitteilte. Demnach gingen im Inlandgeschäft rund 12 Prozent weniger Bestellungen ein als im Juni.

Bad Ems - Die Bestellungen aus dem Ausland sanken im Juli um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Auch im Jahresvergleich liefen Inlands- und Auslandsgeschäft deutlich schlechter. Im Juli lagen die bereinigten Auftragseingänge um 17 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. I

Besonders stark war der Rückgang der Aufträge im Monatsvergleich bei den Konsumgüterherstellern: In der Branche gingen im Juli 40 Prozent weniger Aufträge ein als im Monat zuvor. In der Chemieindustrie, die in Rheinland-Pfalz der umsatzstärkste Industriezweig ist, verringerten sich die Auftragseingänge im Vormonatsvergleich um 5,5 Prozent. In der Kraftwagen- und Kraftwagenteileindustrie sank das Ordervolumen im Vergleich zum Juni um 1,2 Prozent. dpa