Deutschlands beste Jungkonditoren backen um die Wette

Eine Figur, die einen Mann und eine Frau darstellt, steht auf einer Hochzeitstorte. © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Mit edelen Torten, Pralinen und anderen süßen Köstlichkeiten wollen sie die Jury überzeugen: Neun Konditorinnen und Konditoren treten seit Montag in Koblenz beim Bundeswettbewerb des Junghandwerks gegeneinander an. „Sie müssen Schaustücke herstellen, die sie am Dienstag fertigstellen und dann präsentieren“, sagte die Sprecherin der Handwerkskammer Koblenz.

Koblenz - Es handele sich um „Top-Leute in Deutschland“. Aus Rheinland-Pfalz mit dabei ist die Landessiegerin Savannah Schmitt aus dem Kammerbezirk Koblenz.

Die Aufgaben für die Konditoren bestanden darin, Pralinen, zwei Kleintorten, Süße Fours, ein Dekorstück und handmodellierte Figuren anzufertigen. Zudem war eine Fachverkäuferin im Rennen: Sie sollte sich unter anderem im Dekorieren eines Schaufensters und bei Geschenkarrangements beweisen, sagte die Sprecherin vor Ort. Die Sieger stehen am Dienstagnachmittag fest.

Der Bundesentscheid um die besten Jung-Konditoren und Konditorei-Fachverkäufer rotiert bundesweit. Die Zahl der Teilnehmer am Bundesentscheid sei dieses Jahr vergleichsweise niedrig, sagte ein Kammersprecher. Unter anderem habe es Absagen wegen Corona gegeben. Zudem sei nicht jeder Landessieger automatisch beim Bundeswettbewerb dabei. Man müsse auf Landesebene mit seinem Prüfungsstück eine gewisse Mindestpunktzahl erreichen, hieß es. Vor Corona waren im Schnitt 25 bis 30 Teilnehmer die Regel. dpa