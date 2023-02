Die Weiber sind los: Straßenkarneval startet wieder durch

Jecken feiern Karneval. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Pünktlich um 11.11 Uhr haben närrische Weiber vielerorts in Rheinland-Pfalz das Kommando übernommen. Sie erstürmten Rathäuser, wie beispielsweise in Wittlich: Die Möhnen drangen über eine lange Leiter durch ein Fenster in gut fünf Metern Höhe in das Alte Rathaus ein. Sie überwältigen Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) und alle anwesenden Ratsmitglieder.

Wittlich/Mainz - „Alles verlief ganz der Tradition folgend“, sagte ein Sprecher der Stadt.

Nach der symbolischen Machtübernahme flogen aus den Fenstern Süßigkeiten. Rodenkirch wurde mitsamt den Ratsmitgliedern auf den Marktplatz „abgeführt“, wo er den Stadtschlüssel an die närrischen Weiber übergab. Knapp 1000 Menschen hatten sich dort zum Feiern versammelt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause habe man sich „riesig“ auf den Tag gefreut, sagte der Sprecher.

Auch in anderen Städten in Rheinland-Pfalz ging es närrisch zur Sache, um in die heiße Phase des Straßenkarnevals zu starten. In Mainz wurde rund um den Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz gefeiert. In Trier startete die Party nach den Proklamation des Stadtprinzenpaares auf dem Hauptmarkt.

Um 14.11 Uhr sollte in Mülheim-Kärlich der Möhnen-Umzug wieder an den Start gehen, der während der Corona-Pandemie auch ausgefallen war. „Wir freuen uns mega, dass wir es machen können“, sagte die Vorsitzende des dortigen Möhnen-Clubs, Kornelia Punstein.

Es werde ein buntes „Möhnen-Treiben“ sein, zu dem mit Zugteilnehmern rund 6000 Menschen erwartet wurden. Schlipse würden an dem Tag allerdings kaum mehr abgeschnitten. „Dieser Brauch geht leider verloren. Welcher Mann trägt heute noch Schlips?“ dpa