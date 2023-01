Diesel-Kraftstoff in Rheinland-Pfalz am günstigsten

Autos fahren am frühen Morgen an einer Preistafel einer Tankstelle vorbei. © Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Diesel-Kraftstoff ist einer ADAC-Auswertung zufolge am Dienstag in Rheinland-Pfalz zum bundesweit niedrigsten Preis angeboten worden. Der Preis lag am Vormittag um 11 Uhr durchschnittlich bei 1,794 Euro pro Liter, wie der Automobilclub mitteilte. Beim Kraftstoff E10 lag Rheinland-Pfalz mit einem Durchschnittspreis von 1,706 Euro pro Liter auf dem dritten Platz der günstigsten Länder.

Mainz - Der Dieselpreis in Rheinland-Pfalz ist damit im Vergleich zum Vormonat um rund fünf Cent gestiegen, beim E10-Kraftstoff betrug das Plus fast acht Cent.

Bundesweit am teuersten war E10 in Brandenburg und in Schleswig-Holstein, ein Liter E10 kostete dort jeweils 1,784 Euro. Für Diesel musste in Brandenburg am tiefsten in die Tasche gegriffen werden, für ein Liter Diesel wurden im Schnitt 1,861 Euro verlangt.

Für die Untersuchung wurden bundesweit die Preise von mehr als 14.000 Tankstellen erfasst. Laut ADAC liegen die aktuellen regionalen Preisschwankungen im Bereich des Üblichen. Noch im Spätsommer und Herbst hatte es Preisunterschiede von rund 17 Cent gegeben. dpa