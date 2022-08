Digitale Lernstation zur Müllvermeidung eröffnet

Mit einem Virtual-Reality-Spiel macht eine digitale Lernstation im Besucherzentrum Mosellum in Koblenz auf die Vermüllung in der Mosel aufmerksam. Unter dem Motto „Plastikmüll gefährdet unsere Gewässer“ weihte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) die Lernstation am Dienstag ein.

Koblenz - Besucherinnen und Besucher können im Spiel die Unterwasserwelt der Mosel sowie vorkommende Fischarten wie etwa Elritze und Karpfen erkunden. Zudem sind Plastik-Gegenstände zu sehen, die im Fluss gelandet sind. Werden die Gegenstände im Spiel erfasst, erhalten die Besucher Tipps zur Abfallvermeidung.

„Plastik darf nicht länger in unserer Umwelt landen. Dies schadet unseren Ökosystemen und über die Nahrungskette auch uns Menschen“, sagte Eder nach einer Mitteilung. In Rheinland-Pfalz lande vermehrt Müll in der Natur. 2020 wurden demnach 3798 Tonnen sorglos weggeworfener Müll in der Landschaft eingesammelt. Die Kosten für die Entsorgung lagen bei rund 3,2 Millionen Euro. Dies seien 100.000 Euro mehr als im Vorjahr, berichtete Eder. dpa