Direktorin bittet Missbrauchsopfer um Entschuldigung

Die neue ärztliche Direktorin am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS), Jennifer Diedler, hat sich am Donnerstag öffentlich im Namen des gesamten Vorstandes bei Missbrauchsopfern und ihren Angehörigen entschuldigt. „Ich kann nur betonen, dass ich aufrichtig das Leid bedauere, das die Betroffenen erfahren haben“, sagte sie in Saarbrücken. Experten einer unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch von Kindern am UKS bilanzierten am Donnerstag ihre Arbeit.

Saarbrücken/Homburg - Im Juni 2019 war bekanntgeworden, dass ein 2016 gestorbener Assistenzarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKS in Homburg von 2010 bis 2014 mehrere Kinder bei Untersuchungen sexuell missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft hatte damals wegen 34 Verdachtsfällen ermittelt - das Verfahren aber nach dem Tod des Arztes eingestellt. Die Eltern der betroffenen Kinder waren über Jahre nicht informiert worden. Das erfolgte erst im Sommer 2019.

Nach Aussage des Kommissionsvorsitzenden und früheren Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, sei es besonders schwer, das Vertrauen der früheren Patienten und Angehörigen zu gewinnen. Unter anderem wurden 300 potenziell Betroffene aus dieser Zeit am UKS von der Kommission 2021 angeschrieben. Im Juni seien weitere 200 Schreiben an diesen Adressatenkreis verschickt worden. 52 Familien hatten sich zurückgemeldet.

Um mögliche weitere Opfer ausfindig zu finden, werden nun auch 50 Eltern von Teilnehmern einer damaligen wissenschaftlichen Studie am UKS angeschrieben. Zudem sollen behandelnde Ärzte und der Weiße Ring gebeten werden, Betroffene auf die Arbeit der Kommission aufmerksam zu machen. Der Abschlussbericht soll im Frühling 2023 vorgelegt werden. dpa