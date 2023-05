Dirk Schuster: FCK-Coup wie 1998 heute nicht mehr möglich

2. Bundesliga

Die Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern glich 1998 einem kleinen Fußball-Wunder. Der aktuelle Trainer Schuster kann sich eine Wiederholung nicht mehr vorstellen.

Kaiserslautern - Der aktuelle Trainer Dirk Schuster hält ein Meisterschaftswunder, wie es der 1. FC Kaiserslautern 1998 als Aufsteiger schaffte, heutzutage nicht mehr für möglich. „Weil die Schere zwischen den Spitzenclubs und anderen Vereinen noch weiter auseinandergegangen ist, was vor allem mit den Fernsehgeld-Einnahmen zu tun hat, auch international“, sagte der Chefcoach des FCK der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn du als Zweitligist mit einem vergleichsweise bescheidenen Etat kommst, kannst du einfach nicht diese individuelle Qualität haben.“

Der damalige Meistertrainer Otto Rehhagel kehrt 25 Jahre nach dem sensationellen Titel auf den Betzenberg zurück. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sind einige Helden im Rahmen des Zweitliga-Heimspiels der Pfälzer gegen Arminia Bielefeld in Kaiserslautern dabei. Demnach sollen neben dem 84 Jahre alten Rehhagel auch einige Spieler, die bei dem Durchmarsch von der 2. Bundesliga bis zur Meisterschaft beteiligt waren, im Fritz-Walter-Stadion erscheinen. Es ist ein bislang einmaliger Erfolg in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

In Erinnerung an einen der größten Erfolge in der knapp 123-jährigen Vereinsgeschichte wird das Team von Schuster die Partie gegen Bielefeld in einem Sondertrikot bestreiten. „Auch wenn ich so etwas heute nicht mehr für möglich halte: Was damals erreicht wurde, war eine absolute Weltklasse-Leistung, die immer noch allerhöchsten Respekt verdient“, sagte der 55-Jährige. dpa