Dom in Speyer in „Via Habsburg“ aufgenommen

Teilen

Blick auf die beiden östlichen Kirchtürme des Doms zu Speyer. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Der Unesco-geschützte Dom in Speyer ist am Samstag feierlich in die rund 1000 Kilometer lange „Via Habsburg“ aufgenommen worden. Die Kulturroute erstreckt sich über Österreich, Deutschland, Frankreich und die Schweiz und verbindet Orte, die in Zusammenhang mit dem Haus Habsburg-Lothringen stehen.

Speyer - „Für den Speyerer Dom bedeutet die Aufnahme, dass er als selbsterwählte Begräbnisstätte des ersten Habsburgers auf dem Königsthron und als Gedächtnisort der europäischen Herrscherdynastie auf neue Art erfahrbar wird“, sagte Domdekan und Domkustos Christoph Kohl einer Mitteilung zufolge. Kohl führte am Samstag den Vertreter der „Via Habsburg“, Baron Vinzenz von Stimpfl-Abele, auf der Spur der Habsburger durch die fast 1000-jährige romanische Kathedrale.

Zum eigentlichen Festakt hatte das Historische Museum der Pfalz Speyer geladen. „Wir freuen uns, dass durch die Landesausstellung zu den mittelalterlichen Habsburgern die Grablege König Rudolfs stärker in den Fokus gerückt wurde und so die Idee entstand, den Kaiserdom in die Via Habsburg aufzunehmen“, erklärte Museumsdirektor Alexander Schubert. Durch das Grab König Rudolfs sei die Aufstiegsgeschichte der Habsburger untrennbar mit Speyer und dem Dom verbunden. dpa