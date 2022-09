Drei Menschen bei Wohnhausbrand in Altenkirchen verletzt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Altenkirchen (Westerwald) sind drei Menschen verletzt worden. Die Bewohner seien am frühen Donnerstagmorgen aus dem Gebäude gerettet worden, teilte die Polizei in Koblenz mit. Sie kamen mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser und Spezialkliniken.

Altenkirchen - Bei den Verletzten handele es sich um einen 69 Jahre alten Mann sowie um zwei Frauen im Alter von 61 und 51 Jahren, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittag mit. Der Zustand von zwei Verletzten sei wegen Brandverletzungen und Rauchgasvergiftung kritisch. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann somit auch Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden“, teilte die Anklagebehörde mit. Das Feuer sei vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen. „Es liegen uns keine Erkenntnisse vor, ob Rauchmelder im Gebäude vorhanden waren.“ Der Schaden werde auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Der Polizei zufolge wurde das zweistöckige Haus vollständig zerstört. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht, die Maßnahmen dauerten nach Angaben der Polizei aber noch bis in den Tag hinein an. dpa