Drei tote Kälber bei Brand in landwirtschaftlichem Betrieb

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Ohlweiler im Rhein-Hunsrück-Kreis sind drei Kälber verendet. Weshalb das Feuer am Samstag ausbrach, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Simmern am Sonntag sagte. Ein Geräteschuppen und eine Futterraufe, also ein Gestell für Heu, Stroh oder Gras, gerieten den Angaben zufolge in Brand.

Ohlweiler - Die Polizei schätzte den Schaden auf 30.000 Euro. dpa