Drei Unfälle auf regennasser Fahrbahn

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Drei Unfälle in weniger als einer Stunde: Bei kurz aufeinander folgenden Verkehrsunfällen auf regennasser Fahrbahn sind am Samstag im Landkreis Trier-Saarburg mehrere Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Nittel/Saarburg - Laut Angaben der Polizei war am Samstagnachmittag zunächst ein 56-jähriger Motorradfahrer mit seinem achtjährigen Sohn als Beifahrer auf der B419 bei Nittel-Rehlingen unterwegs. Die Maschine kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Beide wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, befanden sich den Angaben nach aber nicht in Lebensgefahr. Über den genauen Grad der Verletzungen der beiden Unfallopfer war zunächst nichts bekannt. Die Ermittler vermuten, dass eine Ölspur auf der Fahrbahn den Unfall verursacht hatte.

Kurz darauf kam ein Motorradfahrer in Saarburg nach einem Fahrfehler von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Zwischen Saarburg und Irsch kam es schließlich zu einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B407. Laut Polizei-Angaben hatte eine 19-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren, das dann quer zur Fahrtrichtung zum Stehen kam. Ein entgegenkommendes Auto eines 70-Jährigen sei dann frontal in die Beifahrerseite des Fahrzeugs gekracht, hieß es. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt, ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitt schwerste Verletzungen. Der 70-Jährige sei lediglich leicht verletzt worden, hieß es. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an. dpa