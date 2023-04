Drei Verletzte in Linienbus nach Vollbremsung

Weil ein Auto an einer grünen Ampel in Trier plötzlich stoppte, sind bei der Vollbremsung eines nachfolgenden Linienbusses drei Fahrgäste verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren der noch unbekannte Autofahrer und die Busfahrerin mit Fahrgästen hintereinander auf einer Linksabbiegerspur unterwegs. Trotz der grünen Ampel bremste der Autofahrer abrupt und blieb stehen.

Trier - Dadurch musste die Busfahrerin derart abbremsen, dass die drei Fahrgäste nach dem Unfall von Rettungskräften medizinisch erstversorgt werden mussten. dpa