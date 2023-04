Drei Viertel der Kinder leben mit Geschwistern

Ein Kind hüpft auf einem Hüpftier. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Die Mehrheit der Kinder in Rheinland-Pfalz wächst mit Geschwistern auf. Im vergangenen Jahr lebten drei Viertel der insgesamt 692.900 minderjährigen Kinder mit mindestens einer Schwester oder einem Bruder in einem Haushalt, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag im Bad Ems mitteilte. Die Daten basieren demnach auf Erstergebnissen des Mikrozensus 2022 und wurden anlässlich des Welttages der Geschwister am 10.

Bad Ems - April veröffentlicht.

Etwa die Hälfte der Kinder (48 Prozent) hatte genau eine Schwester oder einen Bruder. Darunter zählen die Statistiker sowohl leibliche als auch Adoptiv- oder Stiefgeschwister. Jedes neunte Kind verheirateter Eltern (11 Prozent) wuchs mit drei oder mehr Geschwistern auf.

Den Angaben zufolge lebte der Großteil der Geschwisterkinder 2022 bei verheirateten Eltern (81 Prozent). Die Anteile von Geschwisterkindern, die bei Eltern in Lebensgemeinschaften und bei Alleinerziehenden aufwuchsen, lagen bei 58 Prozent beziehungsweise 64 Prozent. dpa