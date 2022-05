Dresdner SC leiht Stöckmann an Neuwied aus

Volleyballspielerinnen am Ball. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Volleyball-Bundesligist Dresdner SC leiht Außenangreiferin Sina Stöckmann für die kommende Saison an den Liga-Konkurrenten VC Neuwied aus. Das gab der Supercup-Gewinner an diesem Freitag bekannt. Die 20-jährige Linkshänderin stammt aus der eigenen Talentschmiede und hatte erst im Sommer vergangenen Jahres ihren ersten Profivertrag beim sechsmaligen deutschen Meister unterschrieben, bekam allerdings in der abgelaufenen Spielzeit kaum Einsatzzeiten.

Dresden - „Ich habe gemeinsam mit Sina beraten, was für ihre weitere Entwicklung der bestmögliche Weg sein könnte. Wir sind dabei zum Ergebnis gekommen, dass wir einen Verein suchen sollten, bei dem sie in der kommenden Saison gute Chancen hat, Spielpraxis zu sammeln. Sina hat in der abgelaufenen Saison große Fortschritte gemacht und muss diese nun auf dem Spielfeld umsetzen. Da dies aufgrund unserer künftigen Personalsituation schwierig werden könnte, haben wir uns für diesen Schritt entschieden“, sagte DSC-Trainer Alexander Waibl. dpa