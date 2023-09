Dreyer dankt Millionen Menschen für ehrenamtliche Tätigkeit

Teilen

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, kommt zu einem Interview mit der dpa. © Boris Roessler/dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den mehr als 1,5 Millionen Menschen gedankt, die in dem Bundesland ehrenamtlich tätig sind. „Sie engagieren sich in Vereinen, Projekten oder Initiativen“, sagte Dreyer am Sonntag beim 20. landesweiten Ehrenamtstag in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) laut Mitteilung. „Sie packen soziale oder kulturelle Aufgaben an, begeistern andere für den Sport, schützen die Umwelt, kümmern sich um alte, kranke und geflüchtete Menschen oder engagieren sich in den Feuerwehren oder im Rettungsdienst.“

Haßloch - Im Bereich der Engagementförderung habe die rot-grün-gelbe Landesregierung Strukturen, Netzwerke und Förderinstrumente ausgebaut und gestärkt, sagte Dreyer. Eine wichtige Säule sei aber auch die Anerkennung des Ehrenamtes, beispielsweise über Wettbewerbe oder Preise. Der 21. Ehrenamtstag des Bundeslandes soll am 8. September 2024 in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) stattfinden. dpa