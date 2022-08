Dreyer: Rheinland-Pfalz bereitet sich auf Corona-Herbst vor

Malu Dreyer (SPD) Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht auf einer Pressekonferenz. © Oliver Berg/dpa/Archivbild

Rheinland-Pfalz bereitet sich auf verschiedene Szenarien im dritten Corona-Herbst vor. „Die vergangenen mehr als zwei Jahre haben gezeigt, dass schwer vorhersagbar ist, wie sich das Virus entwickeln wird“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Deshalb bereiten wir uns intensiv auf verschiedene Szenarien vor, um wie in den letzten beiden Jahren auch, anlassbezogen reagieren zu können.“

Mainz - Klar sei, dass Rheinland-Pfalz ohne die Schließung von Schulen auskommen wolle, betonte die SPD-Politikerin.

Der Entwurf des Infektionsschutzgesetzes des Bundes, welches den Ländern den Handlungsspielraum vorgibt, sehe eine Reihe möglicher Schutzmaßnahmen vor. „Wobei der Fokus auf Masken- und Testpflicht, insbesondere in vulnerablen Bereichen und Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko gelegt wird“, erklärte Dreyer. Der Entwurf - den das Bundeskabinett am kommenden Mittwoch (24. August) abschließend beraten will - müsse nach Auffassung der Bundesländer aber noch an einigen Stellen überarbeitet werden. „Da die Schutzmaßnahmen erklärbar und nachvollziehbar sein müssen“, sagte die Ministerpräsidentin.

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) will an diesem Montag - soweit vor diesem Hintergrund möglich - die Corona-Strategie des Landes für den Herbst in Mainz vorstellen.

„Für alle, die noch nicht geimpft sind, bleibt die Empfehlung, sich impfen zu lassen“, sagte Dreyer. „Denn die Corona-Impfung schützt insbesondere vor schweren Verläufen, rettet Leben und verhindert eine Überlastung des Gesundheitssystems.“ Alle Menschen über 60 Jahren sollten sich um eine aktuelle Impfauffrischung kümmern. Darüber hinaus gelte weiterhin: „Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und drinnen und wo es eng wird, auch die Maske anziehen, um sich und andere zu schützen.“ dpa