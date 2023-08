Dreyer: Über Beschäftigung von „Frührentnern“ nachdenken

Teilen

Malu Dreyer sitzt bei einem Interview mit der dpa auf dem „grünen Sofa“ in den Mainzer Redaktionsräumen. © Boris Roessler/dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer findet es wichtig, darüber nachzudenken, wie ältere Beschäftigte im Arbeitsprozess gehalten und dem Trend zur Frühverrentung entgegengetreten werden kann. „Wie kann man Menschen motivieren, doch noch etwas länger zu arbeiten, statt in die Frührente zu gehen und Abschläge in Kauf zu nehmen?“, sagte Dreyer im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Mainz - „Da muss man nochmal über Anreize nachdenken, auch weil wir die wertvollen Erfahrungen und Kompetenzen der älteren Beschäftigten auch künftig in der Arbeitswelt brauchen.“ Die SPD-Politikerin sprach sich gegen den Vorschlag aus, das Rentenalter angesichts des Fachkräftemangels weiter zu erhöhen.

„Ich bin ganz klar gegen eine weitere Erhöhung des Rentenalters über 67.“ Es gebe bereits jetzt Möglichkeiten, freiwillig länger zu arbeiten. „Eine weitere Erhöhung wäre ungerecht, weil sie gerade für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in besonders belastenden Berufen zu einer indirekten Rentenkürzung führen würde“, betonte Dreyer.

Und: „Die Rente mit 63 ist für mich als Sozialdemokratin ein sehr wichtiger Punkt, weil er Menschen betrifft, die sehr lange gearbeitet und entsprechend viele Jahrzehnte in die Rentenkasse eingezahlt haben. Diese Lebensleistung muss anerkannt werden.“ dpa