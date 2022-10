Dreyer und Binz gratulieren Regisseur Reitz zum Geburtstag

Filmregisseur Egar Reitz vor der offiziellen Eröffnung des Deutschen Filmpreises im "Kino Heimat". © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mit Blick auf den 90. Geburtstag von Edgar Reitz an diesem Dienstag hat die rheinland-pfälzische Landesregierung das Lebenswerk des Filmemachers gewürdigt. Der im Hunsrück geborene Reitz gehöre zu den „spannendsten und prägendsten Persönlichkeiten des deutschen Films“, erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag in Mainz.

Mainz - Größere Bekanntheit erlangte der Autor und Filmregisseur durch die „Heimat“-Triologie. Mit der Filmreihe habe er eine Debatte um den lange verbannten Begriff Heimat angestoßen und ihm eine neue, ehrlichere Bedeutung gegeben, sagte Dreyer.

Der Filmepos erzählt die Geschichte von Maria Simon und ihrer Familie im fiktiven Hunsrückdorf Schabbach von 1919 bis 1982. Reitz habe dabei die Geschehnisse des 20. Jahrhunderts ins Alltagsleben übersetzt, sagte Binz. „Damit hat Edgar Reitz Rheinland-Pfalz weit über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt gemacht.“

Edgar Reitz wurde 1932 in Morbach im Hunsrück geboren und feiert am 1. November seinen Geburtstag. Für seine Arbeit wurde er unter anderem 1985 mit dem Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz und 2004 mit der Carl-Zuckmayer-Medaille ausgezeichnet. dpa