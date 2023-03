Dreyer verteidigt ADD-Einsatzleitung: Gutachten sieht Mängel

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, kommt zur Sitzung des Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal. © Boris Roessler/dpa

Kurz ist die Stimme der Ministerpräsidentin im Flut-U-Ausschuss etwas brüchig. Sonst ist sie klar, bleibt bei ihren Aussagen der ersten Befragung im April 2022. Die Einsatzleitung nach der Ahrflut verteidigt sie, ein Gutachter sieht es kritischer.

Mainz - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat im Untersuchungsausschuss des Landtages dem nach der Ahrflut heftig umstrittenen Chef der Katastrophenschutzbehörde ADD den Rücken gestärkt. Ein Gutachter bewertete die Arbeit der ADD-Einsatzleitung deutlich kritischer. Die führte er aber weniger auf handelnde Personen zurück als auf Strukturen im Katastrophenschutz.

„Es konnte sich offenbar niemand vorstellen, dass wir mit einer Katastrophe dieses Ausmaßes konfrontiert werden können“, sagte Dreyer. Zu der Frage, was sie zu welchem Zeitpunkt über das Ausmaß wusste, brachte die Vernehmung nichts Neues. An dem, was sie schon bei ihrer ersten Befragung im April vergangenen Jahres gesagt hatte, habe sich „überhaupt nichts geändert“.

Sie habe am 14. Juli 2021 von der damaligen Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) erfahren, dass die Staatssekretäre von Umwelt- und Innenministerium im Austausch seien. Am 15. Juli, dem Morgen nach der Flutnacht, habe ihr am 7.26 Uhr der Lagebericht vorgelegen. Da sei ihr klar geworden, dass es sich um eine sehr große Katastrophe handelt. „Am schlimmsten war für mich, dass die Zahl der Toten und Vermissten jede Stunde stieg.“

Dreyer betonte: „Als Ministerpräsidentin bin ich nicht Bestandteil der operativen Krisenbewältigung.“ Dass es rückblickend offensichtlich Kommunikationsmängel im Zuständigkeitsbereich des Innenministers gegeben habe, dafür habe der inzwischen zurückgetretene Innenminister Roger Lewentz (SPD) die politische Verantwortung übernommen.

Die ADD hatte nach der Flut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021, bei der im Ahrtal 134 Menschen ums Leben gekommen waren, am 17. Juli die Einsatzleitung vom Kreis Ahrweiler übernommen. Um das Funktionieren dieser Einsatzleitung vom 17. Juli bis zum 6. August dreht sich ein Gutachten, das am Freitag vorgestellt wurde.

Darin kam Dominic Gißler von der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin unter anderem zu dem Schluss, dass die Abläufe beim Einsatz an der Ahr eher zentralistisch gewesen sind. Die Einsatzleitung habe kein ausreichendes Ordnungspotenzial aufbringen können. Bei Personalwechseln sei es zu Reibungsverlusten gekommen. „Das hat zu einer allgemeinen Dysfunktionalität geführt.“ Einsatzstäbe hätten in relevanten Zeitabschnitten unzureichend funktioniert, sagte Gißler. „Der Zug war dann quasi abgefahren.“

Ein Fazit von ihm: „Die Schlüsselerkenntnis ist, es kommt auf die Abläufe an.“ Doch im Katastrophenschutzsystem in Deutschland würden keine Spezialisten ausgebildet, die sich um das Führungssystem bei solch komplexen Einsätzen kümmern könnten. In Deutschland gebe es abgesehen von der Polizei nicht mehr als ein Dutzend solcher Spezialisten. „Die handelnden Personen haben persönlich Großes geleistet“, sagte Gißler. Es gebe aber ein „systematisches Problem“.

Dreyer sagte im Ausschuss am Freitag, sie habe es so wahrgenommen, dass die Einsatzleitung ADD unter der Leitung von Präsident Thomas Linnertz alles gegeben habe. Die Einsatzleitung mit Linnertz sei für die Regierung rund um die Uhr erreichbar gewesen, er und seine Mitarbeiter hätten eine Riesenaufgabe bis zur körperlichen Erschöpfung wahrgenommen.

Die drei Oppositionsfraktionen, CDU, Freie Wähler und AfD, fordern schon länger den Rücktritt von Linnertz und erneuerten diese Forderungen am Freitag. Der Obmann aus der Fraktion der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, sagte, die Ausführungen des Sachverständigen hätten bestätigt, dass die ADD, allen voran Linnertz, nicht derart auf die Großschadenslage vorbereitet gewesen seien, wie sie es hätten sein müssen. Innenminister Michael Ebling (SPD) müsse handeln und Linnertz entlassen. dpa