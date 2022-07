Dreyer wirbt für schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Nach zwei Jahren Pandemie kommt die rheinland-pfälzische SPD erstmals wieder zu einem großen Parteitag zusammen. Ministerpräsidentin Dreyer appelliert an die 325 Delegierten.

Idar-Oberstein - Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die Delegierten beim Landesparteitag der rheinland-pfälzischen SPD aufgefordert, „mit vollem Herzen loszulaufen“ und sich für das Wahlversprechen Ausbau der erneuerbaren Energien einzusetzen. Es werde Proteste gegen den Ausbau geben, sagte Dreyer am Samstag in Idar-Oberstein. Sie appellierte an die rund 325 Delegierten, sich aber „wie eine kleine Bürgerbewegung“ für das wichtige Thema der zweiten Ampel-Koalition zu engagieren. „Wir müssen loskommen von den fossilen Energien.“

Land und Bund hätten jetzt die Weichen gestellt, die den Ausbau der erneuerbaren Energien leichter machten. Die Klimaneutralität in einem zeitlichen Korridor von 2035 bis 2040 ist eines der zentralen Themen des Koalitionsvertrags.

Die Bürger könnten sich auf die SPD verlassen, sagte Dreyer mit Blick auf die Folgen des Krieges in der Ukraine. „Dieser Krieg wird schwere Folgen haben“, sagte die Ministerpräsidentin und nannte die drohende Gasknappheit sowie steigende Preise für Lebensmittel und Heizkosten. Die SPD sei auch die Partei, die für die Menschen mit kleinen Gehältern da sei. „Das geht bis in die Mittelschicht.“ Die SPD werde diese Menschen im Auge haben, versprach Dreyer bei dem außerordentlichen Parteitag.

Die Sozialdemokratin rief die Genossen dazu auf, „in der Arbeit klar zu machen, dass wir klipp und klar an der Seite der Ukrainer stehen“. Dazu gehöre auch: „Wir wollen ein guter Zufluchtsort für die Menschen sein.“

Die SPD zeige „Putin-Verstehern“, Querdenkern, Reichsbürgern und allen anderen Menschen, „die diesen Staat und die Demokratie ablehnen“ die Rote Karte. Dazu gehöre auch die AfD. „Die AfD ist eine rechte, eine sehr, sehr rechte Partei. Sie verfolgt Ziele, die nichts mit unserem Staat und unserer Demokratie zu tun haben.“

Die Strukturreform der Landespartei sei „der richtige Schritt, um weiter zu kommen“, sagte Dreyer. „Wir wollen auch in Zukunft dieses Land regieren.“ Bei den strukturellen Änderungen der größten der drei Regierungsparteien geht es um die Aufgabenverteilung, Mitgliedsbeiträge und Parteitage. Darüber sollten die Delegierten am frühen Nachmittag debattieren. Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz, unter dessen Federführung die Reform vorbereitet wurde, konnte wegen eines positiven Corona-Tests nicht beim Parteitag dabei sein. dpa