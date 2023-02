Dreyer zu Angriff auf Polizei: „Unfassbarer Gewaltausbruch“

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Angriff auf Polizeibeamte in Trier als „unfassbaren Gewaltausbruch“ verurteilt, der für die Täterinnen und Täter schwere Folgen haben werde. „Wer die Polizei angreift, greift jeden von uns an und er greift unseren Staat an“, sagte sie am Freitag. Die Landesregierung stehe an der Seite der „Polizeifamilie“ und werde nicht ruhen, bis die Tat aufgeklärt sei, sagte Dreyer, die selbst in Trier lebt.

Mainz - Innenminister Michael Ebling (SPD) teilte mit, dass die Polizei in Trier für die weitere Aufklärung des Angriffs eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation eingerichtet habe und mit starken Kräften ermittle. „Die Täter sollen die ganze Härte des Gesetzes spüren“, sagte er. dpa