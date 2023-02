Dreyer zu Besuch im Saarland

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird an diesem Freitag (10.00 Uhr) zu einem Besuch im Saarland erwartet. Auf dem Programm stehen ein Gespräch mit der saarländischen Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) in Saarbrücken und ein Firmenbesuch in Homburg. Thematisch soll es um den Strukturwandel in beiden Ländern gehen: Dazu gehörten Fragen der Weiterbildung von Arbeitskräften und Voraussetzungen bei der Infrastruktur etwa zu Herstellung und zum Transport von Wasserstoff.

Saarbrücken - Gesprochen werden soll auch über gemeinsame Verkehrsprojekte und die grenzüberschreitende Gesundheitsregion. Exakt ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 werden auch die Hilfen beider Bundesländer für die Ukraine Thema sein, wie es hieß.

Die Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland gelten seit jeher als „eng und partnerschaftlich“, teilte beide Staatskanzleien vorab mit. Die Ministerpräsidentinnen Dreyer und Rehlinger pflegten darüber hinaus einen regen Austausch. Zuletzt war Dreyer beim politischen Aschermittwoch der Saar-SPD bei Rehlinger in Rehlingen-Siersburg zu Gast. dpa