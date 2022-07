Duell Pfalz gegen Saarland: Minister hofft auf Gleichstand

Alexander Schweitzer (SPD), Arbeitsminister von Rheinland-Pfalz. © Andreas Arnold/dpa Pool/dpa/Archivbild

Bei einem sportlichen Duell mit Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hofft der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (beide SPD) an diesem Samstag auf ein Unentschieden. Beide treten in Saarbrücken in ihren Lieblingsdisziplinen Diskuswurf und Basketball gegeneinander an. „Bei Diskus bin ich darauf gefasst, dass ich da ganz schön Lehrgeld bezahlen muss“, sagte Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur.

Saarbrücken - Basketball dagegen habe er in seiner Jugend viel gespielt.

Auslöser für den Zweikampf ist, dass Rehlinger in ihrer Regierungserklärung im April erklärte, für Zuzügler ins Saarland einen Umzugsbonus zahlen zu wollen. Denn sie will den Trend, dass es immer weniger Saarländer gibt, umkehren und wieder eine Million Einwohner haben.

Aber nicht auf Kosten der angrenzenden Pfalz, meinte der Pfälzer Schweitzer. „Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das Saarland auf eine Million Saarländerinnen und Saarländer kommt. Aber das kann nicht dadurch funktionieren, dass man die wertvollen Pfälzerinnen und Pfälzer abwirbt. Wir können auf niemanden verzichten in Rheinland-Pfalz“, sagte der 48-Jährige.

Ein humorvoller medialer Schlagabtausch entstand - wobei Rehlinger Schweitzer über Twitter „ein Duell“ vorschlug.

Die 46-Jährige hält noch immer den saarländischen Landesrekord der Frauen im Kugelstoßen (16,03 Meter) und den Jugendrekord im Diskuswurf (49,18 Meter), die sie 1996 und 1995 als Leichtathletin erzielt hatte.

Und für Schweitzer, 2,06 Meter groß, ist Basketball die Lieblingssportart. „Früher habe ich für Bad Bergzabern als Center gespielt“, sagt er. „Aber ich bin jetzt kein aktiv trainierter Basketballer mehr.“ Und er bekenne: „Ich hatte keine Zeit für ein Trainingscamp.“

Nach dem sportlichen Wettkampf wollen die Politiker über gemeinsame Perspektiven und die Zusammenarbeit der beiden Bundesländer sprechen. Die Diskussion um die Umzugsprämie sei eher „ein Gefrotzel“ gewesen, sagte Schweitzer. „Aber es hat natürlich einen ernsten Hintergrund“. Die Lösung liege „in vertiefter Zusammenarbeit“. dpa