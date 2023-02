Ebling: Täter ohne erkennbaren Grund zusammengerottet

Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz. © Hannes Albert/dpa/Archivbild

Bei dem Angriff in Trier hat sich nach Einschätzung von Innenminister Michael Ebling „eine große Anzahl von Menschen ohne erkennbaren Grund zusammengerottet, um Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu schädigen, gewaltsam gegen sie vorzugehen“. „Diese Enthemmung ist erschreckend, die Skrupellosigkeit macht auch mich wütend“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Mainz.

Trier/Mainz - Es sei davon auszugehen, dass sich die Täter grundlos zusammengefunden hätten. „Diese Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden wir selbstverständlich nicht dulden.“ Die Täter würden die gesamte Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.

„Ich verurteile diese Gewalt gegen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf das Schärfste.“ Mit dem „schnellen Nachziehen von Kräften“ habe die Brutalität unterbunden werden können. „Die Polizei hatte dann die Situation auch in den Griff bekommen.“

Zu den beiden festgenommenen mutmaßlichen Tätern und den anderen noch flüchtigen Beschuldigten machte Ebling keine Angaben. Ob sie aus der Diskothek kamen, müsse noch ermittelt werden. Die verwendeten Flaschen seien auch aus einem Glascontainer geholt worden, woher die Schaufeln und Eisentstangen stammten, war noch unklar. dpa