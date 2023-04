Ehemaliger CDU-Landtagsabgeordneter Arnold Schmitt ist tot

Teilen

Der rheinland-pfälzische CDU-Politiker Arnold Schmitt ist am Samstag im Alter von 68 Jahren gestorben. „Ich habe Arnold Schmitt als bodenständigen und gradlinigen Politiker und als ehrlichen Freund geschätzt“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf am Montag. Schmitt stammt aus Riol bei Trier und war von 2006 bis 2021 mit Direktmandat Abgeordneter im Landtag in Mainz.

Mainz - Für die laufende Wahlperiode hatte der verheiratete Familienvater nicht mehr kandidiert.

Der Diplom-Kaufmann war auch 20 Jahre Rioler Ortsbürgermeister und von 2006 bis 2019 CDU-Vorsitzender im Kreis Trier-Saarburg. „Seine Heimat, die heimische Wirtschaft, die Landwirtschaft - all das lag ihm besonders am Herzen“, sagte Baldauf. „Mit seiner herzlichen und offenen Art, etwas anzupacken, das hat immer große Freude gemacht.“ Der neue Fraktionschef Gordon Schnieder sagte: „Mit seinem Tod verliert die rheinland-pfälzische Kommunal- und Landespolitik eine aufrechte und deutliche Stimme, die weit über seinen Wahlkreis und den Ort Riol bekannt war.“ dpa