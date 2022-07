Ein Monat 9-Euro-Ticket: Mehr Tagesausflüge verzeichnet

Passagiere gehen an einem Bahnhof an Fahrkartenautomaten vorbei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Nach dem ersten Gültigkeitsmonat des 9-Euro-Tickets hat die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH einen Aufschwung beim Tagestourismus beobachtet. Das vergünstigte Ticket sei ein großer Mehrwert für viele Regionen, sagte der Geschäftsführer der touristischen Management- und Marketingorganisation für das Land Rheinland-Pfalz, Stefan Zindler, am Dienstag. „Grundsätzlich scheint allein die Möglichkeit einer günstigen Anreise die allgemeine Ausflugsbereitschaft in ganz Rheinland-Pfalz zu erhöhen“, meinte Zindler.

Koblenz - Besonders in den Städten sowie an Ausflugszielen, die im Umkreis von Bahnstrecken liegen, haben die Touristiker mehr Gäste verzeichnet. Zudem habe sich an der Mosel mancherorts die Parkplatzsituation seit Anfang Juni entspannt. Als Reaktion auf den wachsenden Tagestourismus haben demnach einige Regionen und Städte zusätzliche Angebote zum 9-Euro-Ticket geschaffen. Für die Ausflügler gebe es unter anderem mehr Führungen oder Gästekarten in den Städten. dpa