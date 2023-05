Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Kollision

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß von zwei Motorrädern auf einer Landstraße in der Südwestpfalz ist einer der Fahrer ums Leben gekommen, der zweite wurde schwer verletzt. Ein 60-jähriger Saarländer war am Samstagnachmittag mit seiner Maschine auf der L478 südlich von Pirmasens unterwegs gewesen. In einer Linkskurve zwischen Ludwigswinkel und Eppenbrunn stieß er mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 39-jährigen Rheinpfälzers zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Eppenbrunn - Der ältere Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der jüngere wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. dpa