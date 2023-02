Ein Verletzter bei Unfall in der Eifel

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall in der Eifel ist ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der 40-jährige Fahrer am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf der Kreisstraße 38 zwischen Preist und Speicher im Eifelkreis Bitburg-Prüm von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte über die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einer Böschung.

Preist - Durch die Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. dpa