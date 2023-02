Einbrecher verursachen Schaden von mindestens 50.000 Euro

Teilen

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Einbrecher haben in Ludwigshafen einen Werkzeugkoffer gestohlen und dabei einen Schaden von 50.000 Euro verursacht. Die Unbekannten seien am Wochenende in das Rathauscenter eingestiegen und hätten den Zugang zur Löschanlage aufgedreht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch das auslaufende Wasser sei der immense Schaden entstanden. Gestohlen hätten sie aus dem Bürogebäude den Werkzeugkoffer im Wert von rund 200 Euro.