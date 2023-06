Einfamilienhaus stürzt nach Brand ein: Feuerwehr im Einsatz

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Einsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein brennendes Einfamilienhaus in Pfaffen-Schwabenheim (Landkreis Bad Kreuznach) ist während des Löscheinsatzes vollständig eingestürzt. Bewohner oder Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall am Donnerstagabend nicht verletzt, wie der Brand- und Katastrophenschutz der Kreisverwaltung Bad Kreuznach mitteilte.

Pfaffen-Schwabenheim - Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser im alten Ortskern der Gemeinde. Wie es in einer Mitteilung hieß, sorgte das Feuer dafür, dass das Gebäude zunächst teilweise einstürzte. Ein hinzugezogener Fachberater sollte dann die Statik beurteilen. Später stürzte das Haus dann aber vollständig ein. Ein Bagger trug die Trümmer ab, damit die Feuerwehr auch die letzten Glutnester ablöschen konnte. 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Der Eigentümer des Hauses kam bei Bekannten unter. Die Bewohner der anderen Häuser in derselben Straße konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem der Feuerwehreinsatz beendet war. Ersten Einschätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Brandursache sei bislang unklar. „Die Ermittlungen dauern an und gestalten sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als schwierig“, hieß es weiter. dpa