Elf Jahre ohne gültigen Führerschein: Polizei stoppt Raser

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat auf der Autobahn 602 im Kreis Trier-Saarburg einen Autofahrer angehalten, der schon seit elf Jahren ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen ist. Der Mann war den Beamten am Dienstagnachmittag bereits auf der A1 in Höhe Mehring aufgefallen, wo er teilweise mit 186 statt der erlaubten 130 Stundenkilometer über die Autobahn fuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Mehring - Der Fahrer stoppte seinen Wagen schließlich, als ihn die Polizei zum Anhalten aufforderte.

Bei der Kontrolle der Papiere stellte sich heraus, dass der Mann seit 2012 keinen gültigen Führerschein mehr besaß. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, mehrere Monate Fahrverbot und ein Bußgeld in vierstelliger Höhe wegen Fahrens mit überhöhter Geschwindigkeit und dem Nichteinhalten von Abstandsregeln. dpa