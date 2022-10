Ermittler beschlagnahmen 70 Kilogramm Drogen

Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. © Marijan Murat/dpa/ZB

Ermittler haben im Landkreis Alzey-Worms mehr als 70 Kilogramm an unterschiedlichen Drogen beschlagnahmt. Am Mittwoch seien rund 37 Kilogramm Marihuana, 25 Kilogramm Haschisch, 7 Kilo Amphetamin, 3 Kilo Ecstasy-Tabletten sowie eine kleinere Menge an Kokain sichergestellt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Mainz und Kriminalpolizei am Donnerstag mit.

Wörrstadt- Tatverdächtig sei ein 22 Jahre alter Mann aus Rheinhessen, der in Wörrstadt festgenommen wurde. Laut Polizei hatte er zunächst versucht, zu entkommen. Dabei seien das Auto des Tatverdächtigen und ein Streifenwagen beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittler hätten zudem bei einem weiteren Mann, der ein Komplize des 22-Jährigen sein soll, 130 Gramm Haschisch und Marihuana gefunden. Beide hätten bislang zu den Tatvorwürfen geschwiegen, hieß es. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Wegen Fluchtgefahr wurde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen. dpa