Streit um Lohn: Arbeitnehmer ruft Polizei – und handelt sich damit gleich mehrere Verfahren ein

In einem Gehaltsstreit mit seinem Arbeitgeber rief ein Mann in Rheinland-Pfalz die Polizei zu Hilfe - diese leitete gegen ihn nun jedoch gleich drei verschiedene Ermittlungen ein.

Neuwied - Rheinland-Pfalz gilt als Hochburg des Karnevals - und coronabedingt fiel der in den letzten Jahren nicht so üppig aus wie erwartet. Was die Neuwieder Polizei nun aber mitteilt, übertrifft jedes jecke Treiben bei Weitem.

Lohn als Streitpunkt: Arbeitnehmer stoppt abendliche Polizeistreife

„Streit mit seinem Chef wegen der Entlohnung“ - diesen Grund nennt die Polizeidirektion Neuwied im Norden von Rheinland-Pfalz für den Einsatz am gestrigen Abend (24. März 2022). Ein 35 Jahre alter Arbeitnehmer war sich mit seinem Vorgesetzten offenkundig in Gehaltsfragen uneinig gewesen, denn im Zuge des Disputs entschloss sich der Mann, die vorbeifahrenden Polizisten im Stadtteil Neuwied-Niederbiber anzuhalten und um Hilfe zu bitten.

Obwohl im Rahmen der Thematik „Lohn“ angesichts der momentanen, generalisierten Brisanz finanzieller Fragen durchaus ein gewisses Eskalationspotenzial zu vermuten gewesen wäre, stellten die Beamten im Gespräch mit beiden Parteien fest, dass dem Geschehen ein „strafrechtlicher Hintergrund“ gänzlich fehlte. Doch diese Einschätzung sollte sich alsbald ändern.

Polizei soll in Gehaltsstreit schlichten: Arbeitnehmer bekommt Anzeigen-Hattrick

Im Zuge des Einsatzes gingen die Polizisten dazu über, die Personalien der beiden Streitenden zu überprüfen. Der Arbeitnehmer, der an besagtem Abend mit dem Pkw zu seinem Chef gefahren war, hatte dies bei seinem Hilferuf wohl nicht kommen sehen, denn auf die Frage der Beamten nach seinem Führerschein musste er passen. Jedoch war nicht etwa sein Führerschein ungültig oder nicht zur Hand - es stellte sich heraus, dass der Mann überhaupt keine Fahrerlaubnis besaß.

Dieser Umstand bewegte die Ordnungshüter zu einer „genauere Überprüfung“, wie die Polizeidirektion Neuwied mitteilt. Die Ermittlungen ergaben, dass der besagte Mann das Fahrzeug auch unter Drogeneinfluss gefahren war und illegale Substanzen mit sich führte. Nach der Kontrolle seines Autos stand fest: Marihuana und Kokain hatte der Arbeitnehmer in geringer Menge in Besitz - deutlich weniger als im Anfang März diesen Jahres verhandelten Freisinger 30-kg-Drogenfund, jedoch trotzdem nicht ohne rechtliche Konsequenzen.

Denn während Sie in diesem Video sehen können, inwiefern in anderen Ländern mit dem gezielten Cannabisanbau die Wirtschaft angekurbelt werden soll, fiel die Bewertung der hiesigen Staatsmacht streng und deutlich aus: Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet - die Ermittlungen beziehen sich auf zwei Straf-, und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, die die Beamten fertigten.