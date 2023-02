Ermittlungen nach Serie von Mülltonnenbränden

Teilen

Ein mutmaßlicher Brandstifter hat Polizei und Feuerwehr in Bad Kreuznach beschäftigt. Der noch unbekannte Täter zündete in der Nacht zu Mittwoch mindestens fünf Mülltonnen mit Papiermüll an, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe es jeweils verhindern können, dass Gebäude oder Bäume beschädigt worden seien. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei setzte zahlreiche Beamte ein, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Koblenz - Der Täter habe jedoch nicht gefasst werden können. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. dpa