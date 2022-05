Erneut Streiks im privaten Busgewerbe angekündigt

Ein Angestellter trägt eine Mütze mit dem Verdi-Logo. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Schüler und andere Kunden privater Busunternehmen in und um Mainz müssen sich an diesem Donnerstag und Freitag erneut auf Einschränkungen einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief am Dienstag die Fahrerinnen und Fahrer des Betriebs DB Regio Bus Mitte zu Arbeitsniederlegungen „aus dem laufenden Fahrbetrieb“ von Donnerstag bis zur letzten Schicht am Freitagabend auf.

Mainz - Verdi hat in dem festgefahrenen Konflikt um einen neuen Manteltarifvertrag wiederholt zu Ausständen aufgerufen. Vor zwei Wochen gab es eine große Protestkundgebung der Streikenden in der Landeshauptstadt.

Bei einer Lösung des seit drei Jahren schwelenden Tarifkonflikts spiele auch die Umsetzung eines politisch zugesagten „Rheinland-Pfalz-Index“ eine zentrale Rolle, erklärte der Verdi-Tarifexperte Christian Umlauf. Mit diesem Instrument sollen künftige Tarifsteigerungen finanziert werden.

Die CDU-Landtagsfraktion will den Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe zum Thema im bevorstehenden Plenum machen und hat die Landesregierung zu einer umfassenden finanziellen Lösung aufgefordert. Umlauf kündigte an, dass eine Delegation der streikenden Busfahrer und Busfahrerinnen die Sitzung „hoffnungsvoll von der Zuschauertribüne“ verfolgen werde. dpa