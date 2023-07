Erster Besuch von Bundespräsident Steinmeier in Luxemburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehfrau Elke Büdenbender wandern im Ahrtal. © Thomas Frey/dpa

Es ist der erste offizielle Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Luxemburg: An diesem Montag (9.30 Uhr) und Dienstag wird er mit seiner Frau Elke Büdenbender bei mehreren Terminen im Großherzogtum zu Gast sein. Zum Auftakt empfangen Luxemburgs Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa das Paar im Palast. Danach stehen Gespräche etwa mit Premierminister Xavier Bettel sowie Ausstellungen auf dem Programm.

Luxemburg - Am Nachmittag trifft Steinmeier luxemburgische Feuerwehrleute und Rettungskräfte, die bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 halfen.

Am Dienstag ist eine Visite des Geburtshauses von Robert Schuman (1886-1963) - einem Gründervater der Europäischen Union - vorgesehen, außerdem ein Besuch der Universität Luxemburg in Esch-Belval. Luxemburg zählt mehr als 660.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist nach Malta das zweitkleinste Land der EU. Steinmeier war in seinem früheren Amt als Außenminister (2013 bis 2017) schon oft in Luxemburg. dpa