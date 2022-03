Erweiterter Landesvorstand gewählt: Binz vertritt Regierung

Katharina Binz (Bündnis 90/Die Grünen), rheinland-pfälzische Familienministerin. © Harald Tittel/dpa

Die rheinland-pfälzischen Grünen haben ihren Parteitag mit der Wahl des erweiterten Landesvorstands fortgesetzt. Als erste wurde Integrations- und Familienministerin Katharina Binz am Sonntag in Idar-Oberstein mit 80,24 Prozent der Stimmen in das Gremium gewählt. Für die Grüne Jugend erreichte Lena Etzkorn aus Koblenz 82,56 Prozent. Die Sprecherin der fünf rheinland-pfälzischen Abgeordneten im Bundestag, Tabea Rößner, wurde mit 81,71 Prozent gewählt.

Idar-Oberstein - Die digitale Wahl muss noch per Briefwahl bis zum 31. März bestätigt werden.

Die neuen Landesvorsitzenden Paul Bunjes (27) aus Kaiserslautern und Natalie Cramme-Hill (35) aus Trier waren bereits am Samstag gewählt worden. Auch ihre Wahl muss noch bestätigt werden. Die 55 Jahre alte Birgit Meyreis wurde als Schatzmeisterin bestätigt.

Der Grundsatz der Grünen zur Trennung von Amt und Mandat hatte die Neuwahl des Landesvorstands notwendig gemacht. Die bisherige Landesvorsitzende Misbah Khan war in den Bundestag gewählt worden. Ihr Mit-Vorsitzender, Josef Winkler, gehört dem neuen Landtag an. dpa