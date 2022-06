Es bleibt heiß: Am Sonntag erste Gewitter

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Auch am Sonntag ist für die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin Schwitzen bei ungewöhnlich heißen Temperaturen angesagt. In der Nacht zum Sonntag gibt es nur wenig Abkühlung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach ankündigte. Im Verlaufe des Sonntags bilden sich demnach vom Bergland her dann aber die ersten Gewitter, die lokal auch kräftiger mit Starkregen und Hagel ausfallen können.

Offenbach – Die Höchsttemperaturen liegen von Nord nach Süd bei heißen 31 bis 37 Grad, in höheren Lagen 26 bis 30 Grad.

Am Montag kühle es zum Start in die neue Woche ein wenig ab. Der Himmel bleibt nach Angaben des DWD zunächst stark bewölkt, örtlich kann es auch weiterhin stärker gewittern. Im Tagesverlauf lockere es dann auf und die Sonne zeige sich – bei Temperaturen zwischen 20 Grad in der Eifel und 28 Grad im Süden von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nach Einschätzungen des DWD bleibt es auch in der neuen Woche weiterhin heiß. dpa