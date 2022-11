Europameister Kaul und Weber bleiben beim USC Mainz

Niklas Kaul schaut in die Runde. © Sven Hoppe/dpa

Die Europameister Niklas Kaul und Julian Weber haben ihre Verträge beim USC Mainz verlängert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, unterschrieben Zehnkämpfer Kaul und Speerwerfer Weber Kontrakte für zwei Jahre und damit bis nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris. „Der USC Mainz ist für mich ein Stück Zuhause geworden“, sagte der 24 Jahre alte Kaul, der seit 14 Jahren im Verein ist.

Mainz - Ein Vereinswechsel aus finanziellen Gründen habe bei dem „Sportler des Jahres“ von 2019 und Ex-Weltmeister keine Rolle gespielt: „Mir geht es um das Vereinsleben. Was da für eine Summe im Vertrag steht, ist mir im Prinzip egal. In der Leichtathletik ist der Verein nicht der Arbeitgeber wie im Fußball.“

Auch Weber will seinem Heimatverein treu bleiben und ihn als Basis für weitere Erfolge bei der Weltmeisterschaft 2023 in Budapest und bei den Sommerspielen 2024 in Paris nutzen. „Jetzt freue ich mich auf die Vorbereitung auf die WM im nächsten Jahr und auf die Olympischen Spiele 2024, wo ich die Medaillen, die ich in den vergangenen zwei Jahren noch knapp verpasst habe, gerne gewinnen würde“, sagte Weber. Der 28-jährige gebürtige Mainzer hatte mit vierten Plätzen bei den Tokio-Spiele 2021 und der WM 2022 Medaillen jeweils knapp verpasst. Niklas Kaul fehlt nach dem WM-Sieg 2019 und die EM-Gold von München in diesem Jahr noch eine olympische Medaille. Bei den Spielen in Japan musst er verletzt aufgeben. dpa