Ex-Manager nach Leverkusener Pokal-Aus: „Musste kotzen“

Der frühere Fußball-Manager Reiner Calmund in Saarlouis. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Der langjährige Manager Reiner Calmund hat nach dem überraschenden Pokal-Aus von Bayer Leverkusen in der ersten Runde bei der SV Elversberg aus dem Saarland seinem Frust mit deutlichem Worten Luft gemacht. „Ich saß bei schönstem Wetter in einem wunderschönen Stadion. Wunderbares Essen, nette Leute, alles vom Feinsten, nur nachher musste ich kotzen“, sagte Calmund im Podcast „Echte Champions XXL“:

Leverkusen/Elversberg - „Aber nicht wegen dem Essen, sondern wegen der Mannschaft, was die gespielt haben.“ In ähnlichem Wortlaut twitterte Calmund die Aussage am Donnerstagmorgen erneut.

Der Wahl-Saarländer Calmund, der von 1976 bis 2004 bei Bayer arbeitete, hatte das 3:4 des Bundesligisten beim Drittliga-Aufsteiger im Stadion verfolgt. „Das ist nicht zu entschuldigen, nicht akzeptabel“, sagte Calmund. Er habe „ein arrogantes Auftreten von A bis Z“ gesehen: „Vor allem die Abwehr war eine Vollkatastrophe. Die vier Tore waren hochverdient. Wenn sie Pech hätten, hätten sie noch zwei mehr gekriegt. Da muss es richtig Doktor Dralle geben, das ganz scharfe Haarwasser auf den Kopf, dass sie klar werden in der Birne.“ dpa