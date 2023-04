Ex-Vizepräsidentin hatte in Stab keine feste Funktion

Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD. © Sascha Ditscher/dpa

Die wegen eines Urlaubs kurz nach der Ahrflut in die Kritik geratene frühere Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte dem Behördenchef zufolge keine feste Funktion im Katastrophenstab. Sie habe ihn bei Führungsaufgaben unterstützt und am ADD-Sitz in Trier ihre Aufgaben wahrgenommen, sagte Thomas Linnertz, Präsident der für den Katastrophenschutz zuständigen ADD am Donnerstag.

Mainz - Es sei nach der Flut im Sommer 2021 über eine Urlaubssperre gesprochen worden, sagte Linnertz, der bereits zum vierten Mal in dem Ausschuss aussagte. Doch diese wäre nicht verhältnismäßig und auch nicht dienlich gewesen. Insofern habe man sich gegen dieses Instrument entschieden.

Gegen die mittlerweile pensionierte Vizepräsidentin läuft ein Disziplinarverfahren. Sie wird verdächtigt, noch während ihrer Dienstzeit kurz nach der Ahrflut einen dienstlichen Anlass vorgetäuscht zu haben, um für eine selbst gezahlte Privatreise in die USA gelangen zu können. Reisen dorthin waren damals aufgrund von Corona-Beschränkungen weitgehend untersagt. Er habe von dem Vorgang Anfang des Jahres erfahren, sagte Linnertz nach der Ausschusssitzung. Weitere Disziplinarverfahren liefen nicht, berichtete der ADD-Präsident. dpa