Faeser an Kusel-Jahrestag: Gewalt gegen Polizei nie annehmen

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und für Heimat. © Marcus Brandt/dpa

Am Jahrestag der Polizistenmorde bei Kusel (Pfalz) hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser dazu aufgerufen, Gewalt gegen Polizeibeamte und andere Repräsentanten des Staates nie hinzunehmen. „Diejenigen die uns schützen, verdienen selbst unseren Schutz. An jedem Tag und überall“, schrieb Faeser am Dienstag bei Twitter.

Berlin - Die SPD-Politikerin gedachte der erschossenen Polizistin und ihres Kollegen. Eine vermeintliche Routinekontrolle sei zur „tödlichen Falle“ geworden. Ihre Gedanken seien „bei den Familien, Freunden und Kolleginnen und Kollegen der ermordeten Beamten“, betonte Faeser.

Am 31. Januar 2022 waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein fünf Jahre älterer Polizeikommissar während einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle auf einer entlegenen Kreisstraße bei Kusel getötet worden. Das Landgericht Kaiserslautern verurteilte dafür Ende November einen 39 Jahre alten Mann wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft. Mit der Tat habe er gewerbsmäßige Jagdwilderei verdecken wollen, hieß es in dem noch nicht rechtskräftigen Urteil. dpa