Fahrer ignoriert 20 km lang Anhalte-Aufforderung der Polizei

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Ein alkoholisierter Autofahrer hat auf der Autobahn 61 bei Zotzenheim in Rheinhessen rund 20 Kilometer lang die Anhaltezeichen der Polizei ignoriert. Der 24-Jährige fuhr in der Nacht zum Donnerstag bei jeder Gelegenheit, an der die Beamten den Wagen von der Autobahn lotsen wollten, einfach weiter, wie die Polizei mitteilte. Erst nach rund 20 Kilometern gelang es den Beamten demnach, das Auto zu stoppen.

Zotzenheim - Dafür sei mit Hilfe einer zweiten Streife der Autobahnpolizei die Autobahn kurzzeitig komplett gesperrt worden. Das sei nur aufgrund des ruhigen Verkehrs in der Nacht möglich gewesen. Das Auto des Mannes war einer Polizeistreife zuvor aufgefallen, weil es ungewöhnlich langsam auf der A61 fuhr.

Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei 0,5 Promille bei dem 24-Jährigen. Da er angab, auch Drogen genommen zu haben, musste er mit zur Dienststelle. Dort habe man dem Fahrer Blut abgenommen. Sein Auto sei abgeschleppt worden. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei. Außerdem müsse er mit dem Verlust seines Führerscheins rechnen. dpa