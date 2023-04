Fahrerflucht nach Unfall mit 120.000 Euro Schaden

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat in Neu-Isenburg einen Unfall mit einem Schaden von rund 120.000 Euro verursacht. Anschließend sei er mit seinem Auto geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit.

Neu-Isenburg - Der Unbekannte sei in der Nacht zum Samstag im Landkreis Offenbach mit seinem unbeleuchteten Auto ruckartig aus einer Parklücke herausgefahren und habe gewendet. In diesem Moment sei ein 41-jähriger Lastwagenfahrer die Straße entlanggefahren. Er sei ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei sei er mit einem anderen parkenden Auto kollidiert und anschließend in einem Baugrundstück stehen geblieben.

Bei dem Unfall seien eine Straßenlaterne, ein Zaun und ein Baum beschädigt worden. Allein der Schaden des Lastwagens liege bei rund 85.000 Euro. dpa