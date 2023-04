Fast 247.000 kontrollierte Autos beim „Blitzermarathon“

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei dem europaweiten Verkehrsaktionstag „Speedmarathon“ gegen Raser auf den Straßen hat die Polizei in Rheinland-Pfalz die Geschwindigkeit von fast 247 000 Fahrzeugen gemessen. Davon seien 3,1 Prozent zu schnell unterwegs gewesen, teilte das Innenministerium am Montag in Mainz die Beanstandungsquote mit.

Mainz - Insgesamt waren demnach bei der Verkehrsaktion in der vergangenen Woche Autofahrer an 120 Orten in ganz Rheinland-Pfalz in den Blick genommen worden. Dabei seien 319 Polizeibeamte im Einsatz gewesen, hieß es. Rund 620 Tempoverstöße seien bei Kontrollen festgestellt worden, bei denen die Fahrer und Fahrerinnen auch angehalten wurden. Rund 7000 Temposünden seien durch Blitzer registriert worden.

Mit dem „Speedmarathon“ soll für die Gefahren des zu schnellen Fahrens sensibilisiert werden. dpa